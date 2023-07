WWE | Problemi per Becky Lynch | il suo match contro Zoey Stark a Raw non si farà

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 luglio 2023) Fra poche ore andrà in onda la puntata settimanale di Monday Night Raw e la WWE tramite i propri profili ha già annunciato diverse cose interessanti fra le quali il ritorno nello show rosso di Logan Paul che avrà un confronto con Ricochet.vsa rischio Fra le tante cose annunciate ci sarebbe anche ilfra, accompagnata ovviamente da Trish Stratus per continuare la faida proprio con The Man. Ma secondo quanto riportato da WRKD Wrestling ilnon si svolgerà per via di un infortunio occorso a, con la WWE che potrebbe evitare di farla lottare così da preservarla in vista di SummerSlam. A conferma di ciò,se si va sul sito ufficiale della WWE, ilè stato ...