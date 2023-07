Wonderful Sila Festival il 12 agosto a Cotronei | 12 ore di musica no stop

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 10 luglio 2023)(KR) – Nel cuore della Calabria esiste un luogo con scenari da Scandinavia, a poco più di 30 minuti dal mare, con altipiani vasti e laghi ammantati di foreste: è il Parco nazionale della, 150 mila ettari condivisi fra le province di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Una terra sorprendente che già Norman Douglas, viaggiatore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Firenze Rocks annuncia The Reytons e d4vd per il 18 giugno Tommy Emmanuel in concerto al Tuscany Hall di Firenze Colla Zio a Firenze per presentare il primo album “Mont’Alfonso sotto le stelle”: il programma Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Duse di Bologna Shock acustico per Pelù, salta il tour