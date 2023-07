Wimbledon | l’inspiegabile penalty point inflitto ad Andreeva per una scivolata VIDEO

(Di lunedì 10 luglio 2023) Finale con polemiche anel match tra tra Keys e. La 16enne russa, sotto per 5-2 al terzo e sulla situazione di 40-40, perde gli appoggi con i piedi e lascia andare la racchetta sui sacri prati dei Championships. La giudice di sedia però è inflessibile e giudica il gesto come un lancio di racchetta che viene punito col secondo warning, il quale porta automaticamente a. Inutili le spiegazioni della, in un punto che tra l’altro manda l’avversaria a matche fa calare il sipario sul suo bellissimo torneo. "Codeviolation, unsportsmanlike conduct,, Mirra." Agree or disagree with the umpire's decision at 5-2 deuce #pic.twitter.com/7BuoZQ9wbP — ...

Uno dopo'altro, come in una sorta di effetto domino, in ... al di là di ogni logica, gravasse su di loro una sorta di... Potrebbe non partecipare, a questo punto, neanche a. ...Poi un'recessione: da dimenticare sia Roma che ..., Sinner dovrebbe esserci ma in quali condizioni fisiche e ... anche perché'azzurro dovrà difendere i quarti di finale ...Uno dopo'altro, come in una sorta di effetto domino, in ... al di là di ogni logica, gravasse su di loro una sorta di... Potrebbe non partecipare, a questo punto, neanche a. ...