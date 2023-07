Wimbledon | Ivan Ljubi?i? | “Jannik Sinner non brillante | ma contava vincere in tre set e l’ha fatto!”

... Stan Smith, Adriano Panatta, John McEnroe,Lendl, Boris Becker, Michael Chang, Vanessa e ... un Australian Open e un, superando nell'epica finale del 1975 il favorito Jimmy Connors. Una ...Unito): 2013 , 2016 * * ancora in attività 10) BORIS BECKER (Germania): 3 vittorie a1985 : battuto Kevin Curren (Sudafrica) 6 - 3, 6 - 7, 7 - 6, 6 - 4 1986 : battutoLendl (Rep. Ceca) ...Unito): 2013 , 2016 * * ancora in attività 10) BORIS BECKER (Germania): 3 vittorie a1985 : battuto Kevin Curren (Sudafrica) 6 - 3, 6 - 7, 7 - 6, 6 - 4 1986 : battutoLendl (Rep. Ceca) ...

Wimbledon, Ivan Ljubicic: "Jannik Sinner non brillante, ma contava vincere in tre set e l'ha fatto!" OA Sport

Novak Djokovic lifted his second Wimbledon crown in 2014 over Marin Cilic, Grigor Dimitrov and Roger Federer. A year later, Djokovic and Federer were the main protagonists at The All England Club ...THE Indian doubles pair of Yuki Bhambri and Saketh Myneni put up a valiant fight before going down to Alejandro Davidovich Fokina of Spain and Adrian Mannarino of France in a three-setter to crash out ...