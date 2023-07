Wimbledon 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 11 luglio con Sinner

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 luglio 2023) Nella giornata di domani,11, si giocherà la seconda parte dei quarti di finale di. Si gioca solo sul centrale e sul campo 1. Aprono ili due match del femminile con Swiatek, testa di serie numero 1, e Svitolina sul centrale e Pegula, testa di serie numero 4, e Vondrousova sul campo 1. A seguire sul centrale Djokovic se la vedrà con Rublev, uscito vincente dalla battaglia con Bublik, e sul campo 1affronterà da favorito la sorpresa Safiullin. Qui di seguito ilcompleto della giornata CENTRE COURT a partire dalle 14:30 (1) Swiatek vs Svitolina a seguire (2) Djokovic vs (7) Rublev COURT 1 a partire dalle 14 (4) Pegula vs Vondrousova a seguire (8)vs Safiullin SportFace.