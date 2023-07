Wimbledon 2023 | presenti Leclerc e Gasly sugli spalti FOTO

Matteo Berrettini appare più in forma che mai, ma ora aincontra un ostacolo durissimo: il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz . Il tennista romano e lo spagnolo si sfidano per un posto ai quarti di finale : segui la sfida in ......42:39 Alcaraz e Berrettini in campo per il riscaldamento Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini sono in campo per il riscaldamento sul Centrale di- 07 - 10 11:49:32 L'orario Il match tra ...Jabeur torna quindi nei quarti di finale a12 mesi dopo, e troverà come sua avversaria sulla strada della semifinale colei che le ha tolto l'immensa gioia del titolo, ovvero Elena Rybakina .

Wimbledon LIVE, Berrettini-Alcaraz 6-3 in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis

Finalista lo scorso anno, Ons Jabeur ha superato gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon battendo la ceca Petra Kvitova, che la tunisina ha eliminato in due set (6-0, 6-3) e poco più di un'ora di ...Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. Quest'oggi, alle 18.30, il tennista romano affronta il numero uno al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon.