Wimbledon 2023 | Matteo Berrettini si scontra contro il ciclone Alcaraz e termina agli ottavi il suo cammino

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il sogno si conclude qui. Un encomiabiledeve cedere alla furia agonistica e tennistica di Carlosneglidi finale del torneo di. Ha dato tutto quello che aveva il nostro portacolori, ma con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 6-3 l’allievo di Juan Carlos Ferrero si è imposto in quasi tre ore di gioco. Unche ha iniziato alla grande, sfruttando anche qualche errorino del rivale, ma del secondo parziale è salito in cattedra il classe 2003 di Murcia e per il giocatore tricolore non c’è stato nulla da fare. Il classe ’96 del Bel Paese, comunque, merita gli applausi per quanto ha saputo fare, ripensando solo ad alcuni giorni fa quando non si sapeva quale sarebbe stato il suo destino nel Major. Carlitos, dunque, approda ai quarti di finale e se ...