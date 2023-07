Wimbledon 2023 | Matteo Berrettini | “Sarebbe stato più facile stare a casa a guardare | ma sono fiero Alcaraz ti manda al limite”

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) Quel che ha fatto, vista la situazione alla vigilia, èdavvero tantissimo. Oggi era quasi impossibile riuscire nell’impresa.esce sconfitto agli ottavi di finale a: Carlossi impone in quattro set, dimostrando di essere, almeno ad oggi, una categoria superiore all’azzurro. In ogni caso i tifosi didevono essere fieri. Le sue parole riportate da Eurosport in conferenza stampa: “per mille motivi. E’ ovvio che poi a fine carriera si guarda il risultato e magari questo quarto turno anon sarà nulla di speciale magari, ma per come ho vissuto questo infortunio, questo cammino vale qualcosa di più. Davvero.in un limbo, ne ...