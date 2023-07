Wimbledon 2023 | Jannik Sinner primo per numero di break ottenuti

(Di lunedì 10 luglio 2023)ha vinto ieri il suo ottavo di finale a. L’altoatesino classe 2001 (testa di serie n.8) non ha giocato al meglio delle sue possibilità, ma quanto fatto è bastato per battere il colombiano Daniel Elahi Galan per 7-6 6-4 6-3. Dopo unset combattutissimo e senza strappi,è riuscito a rubare il servizio al suo avversario per due volte nel secondo parziale (dopo aver subito ila inizio set) e una volta nel terzo e ciò gli ha permesso di vincere senza dover andare oltre le due ore e 40 minuti di gioco. Grazie proprio a questi tre strappi,è salito tra l’altro in testa alla classifica dei giocatori con piùdurante...

La partita tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz , valida per gli ottavi di finale di, si giocherà sul Campo Centrale dell'All England Club non prima delle 17:00. La sfida più attesa ...... numero 21 della classifica ITF Junior, quindi un match alla pari per entrambi i giocatori che se la vedranno sui campi in erba dinella giornata di martedì. Oltre al singolo, partecipa al ...Ma in che modo, vi starete legittimamente chiedendo, la Raducanu ha 'partecipato' aI suoi fan più fedeli lo sapranno già, perché si saranno certamente imbattuti, sui social, in una marea ...

Wimbledon 2023, Berrettini-Alcaraz oggi in diretta agli ottavi: orari TV e dove vedere le partite di tennis Sport Fanpage

Si disputerà oggi a Wimbledon l'attesissimo ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. L'italiano e lo spagnolo si scontreranno nel quarto match di giornata sul campo centrale e quindi l ...Wimbledon, cosa c’è dietro la rinascita di Dimitrov Parla il coach. Daniel Vallverdu svela i segreti di un rinato Grigor.