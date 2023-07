Wimbledon 2023 | Iga Swiatek | “Sono felice di aver vinto un match difficile | fisicamente sto bene”

(Di lunedì 10 luglio 2023) È stato un ottavo di finale piùdel previsto per Iga. La polacca è andata sotto di un set contro la svizzera Belinda Bencic (6-7) e successivamente ha visto la sua avversaria andare a un soffio dal successo, ma poi, dopoannullato anche duepoint di fila nel dodicesimo gioco del secondo set, è riuscita a riemergere e a vincere con il punteggio finale di 6-7(4) 7-6(2) 6-3. “solodiperché onestamente nel secondo set non ero sicura che sarebbe finita in quel modo – ha dichiaratonella conferenza stampa post partita -.contenta dimantenuto la mia convinzione, ho solo giocato e non ho ...

...quest'anno è riuscito a spingersi per la terza volta in carriera sino agli ottavi di. Il ... 10 luglioSi conclude in lacrime il torneo adella brasiliana Beatriz Haddad Maia . La numero 13 al mondo alza bandiera bianca dopo soli cinque game contro Elena Rybakina , campionessa in carica. La kazaka era avanti per 4 - 1 quando '...Stasera Berrettini senza paura IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI PREVIEW BERRETTINI - ALCARAZ Sinner: "Ho ancora tante cose dentro di me e spero di tirarle fuori": il coprifuoco ferma Djokovic ...

Wimbledon 2023 - Mirra Andreeva si ferma agli ottavi: rimonta coraggiosa di Madison Keys Eurosport IT

Meno di un mese fa, a Stoccarda, è finito in lacrime, oggi affronterà Alcaraz. Ha dovuto anche sopportare le critiche per la relazione con la Satta L’Equipe scrive di Matteo Berrettini in un pezzo dal ...Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. Quest'oggi, alle 18.30, il tennista romano affronta il numero uno al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon.