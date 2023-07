Wimbledon 2023 | Iga Swiatek | “Sono felice di aver vinto un match complicato | fisicamente sto bene”

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) È stato un ottavo di finale più difficile del previsto per Iga. La polacca è andata sotto di un set contro la svizzera Belinda Bencic (6-7) e successivamente ha visto la sua avversaria andare a un soffio dal successo. Poi però, dopoannullato anche duepoint di fila nel dodicesimo gioco del secondo set, la numero 1 al mondo è riuscita a riemergere e a vincere con il punteggio finale di 6-7(4) 7-6(2) 6-3. “solodiperché onestamente nel secondo set non ero sicura che sarebbe finita in quel modo – ha dichiaratonella conferenza stampa post partita -.contenta dimantenuto la mia convinzione, ho solo giocato e ...