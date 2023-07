Wimbledon 2023 | Djokovic completa l’opera contro Hurkacz | Eubanks sconfigge a sorpresa Tsitsipas Bene Medvedev e Rune

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 luglio 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata di incontri maschili a. In attesa di scoprire come andrà a finire l’ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, andiamo a vedere cosa è successo quest’oggi, giornata in cui è andata in scena la continuazione del match tra Novake Huberte si sono poi svolti altri tre match di validi per gli ottavi di finale. Sorride Novak: dopo l’interruzione di ieri per via del coprifuoco nei Championships sul punteggio di 7-6 7-6 in favore del serbo, Nole ha perso il terzo set per 7-5, ma poi ha cambiato ritmo nel quarto parziale e ha chiuso il match con il punteggio finale di 7-6(6) 7-6(6) 5-7 6-4 dopo tre ore e 10 minuti di gioco complessivo.è così passato ai quarti di finale per la 56ma volta in ...