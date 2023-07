Wimbledon 2023 | Djokovic batte Hurkacz e va ai quarti

... che non perde adal 2017, sfiderà il russo Andrej Rublev, numero 7 del mondo e del seeding. - foto Image - . pdm/red 10 - Lug - 23 17:05 . 10 luglioIl serbo vince la sfida negli ottavi di finale Novak Djokovic ai quarti di finale di. Il serbo, detentore del titolo e testa di serie numero 2, negli ottavi di finale ha battuto il polacco Hubert Hurkacz, numero 17 del tabellone del singolare maschile, per 7 - 6 (8 - 6),...Sono due set a zero, ma mancano venticinque minuti al coprifuoco imposto ae il supervisor decide di rinviare tutto all'indomani. Si torna in campo nel primo pomeriggio di lunedì. ...

Wimbledon - Alcaraz-Berrettini: Matteo non parte sfavorito... E non è una "battuta" Eurosport IT

Matteo Berrettini a caccia dei quarti di finale. Quest'oggi, alle 18.30, il tennista romano affronta il numero uno al mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di Wimbledon.Riascolta Suq Serie A di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.