Wimbledon 2023 | Berrettini eliminato da Alcaraz negli ottavi di finale

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) - Carlosbatte Matteodidi. Lo spagnolo, numero 1 del mondo sconfigge l'azzurro per 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 e si qualifica per i quarti di, dove affronterà il danese Holger Rune.è costretto subito a remare controcorrente: primo game e 2 palle break per. Il romano riesce a risalire da 15-40 e ad evitare guai. Dopo l'avvio 'frizzante', i successivi turni di servizio scivolano via senza altri scossoni (3-3), con lo spagnolo che concede meno dell'azzurro alla battuta.torna a rischia nel settimo game: un'altra palla break, che l'azzurro annulla (4-3) prima di spezzare l'equilibrio. ...

Finisce contro Carlos Alcaraz il torneo di- terzo Slam stagionale - di Matteo Berrettini. Il romano si ferma agli ottavi di finale battuto dallo spagnolo n.1 del mondo in 4 set con il punteggio di 3 - 6, 6 - 3, 6 - 3, 6 - 3 in tre ...Termina agli ottavi di finale l'avventura di Matteo Berrettini a. Sul campo centrale, l'azzurro viene battuto in tre set ( 6 - 3, 3 - 6, 3 - 6, 3 - 6 ) dallo spagnolo, numero uno al mondo, Carlos Alcaraz dopo tre ore e 4' di gioco. Sfiderà Rune ai quarti ......per lui è stato il torneo della rinascita Spain's Carlos Alcaraz returns the ball to Italy's Matteo Berrettini during their men's singles tennis match on the eighth day of the...

Wimbledon LIVE, Berrettini battuto da Alcaraz 6-3, 3-6, 3-6, 3-6in diretta: orari TV e dove vedere le partite di tennis Sport Fanpage

Nell'ultima sfida degli ottavi di finale a Wimbledon, il numero uno del ranking ha superato l'italiano 3-6 6-3 6-3 6-3 ...Sul campo centrale di Wimbledon Berrettini gioca una partita di orgoglio e qualità, ma non basta per superare il numero 1 del mondo ...