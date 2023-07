Violenze carcere Uccella | iniziate le deposizioni delle parti lese Un detenuto | “Aggredito e picchiato nella saletta della socialità”

(Di lunedì 10 luglio 2023) Santa Maria Capua Vetere (di Giovanni M. Mascia). È iniziato questa mattina nell’aula bunker deldi Santa Maria Capua Vetere l’esame dei detenuti vittime di tortura e maltrattamenti morali e fisici nello stesso istituto penitenziario il sei aprile del 2020. Ad essere escusso dai pubblici ministeri Pannone e Milita è stato Ciro Esposito che ha riferito di essere stato prelevato quella mattina dalla sua cella e portatocosiddetta, dove erano presenti anche gli altri detenuti. È stato allora che è statodagli agentiPenitenziaria,anche perché lo avevano trovato in possesso di un telefono cellulare. Non sempre è stato puntualeindividuazione ...

...di Antonino Di Dato si è conclusa con due ergastoli e due condanne a 22 anni di. L'uomo, ... La vicenda Decisivo per provare a processo ledi quella mattina di novembre, l'ascolto dei ...Larry Nassar, l'ex medico della nazionale statunitense di ginnastica artistica condannato per avere abusato sessualmente di 265 ginnaste, è ...... che può comportare una condanna a 20 anni diper i minori palestinesi. Denuncia ancora ... Alcuni minori hanno denunciatoe abusi di natura sessuale, tra cui essere stati colpiti o ...

Il sindacato di Polizia: “ancora un detenuto psichiatrico autore di violenze in carcere: non basta t ... StrettoWeb

Arrivato a Lampedusa nel 2015, primo stupro nel 2016. Poi il carcere e il rilascio con foglio di via e nuova violenza nel 2023: così il clandestino è stato libero di stuprare per ben due volte ...L'ex medico della Federazione di ginnastica americana, condannato per aver molestato decine di atlete, è stato accoltellato ...