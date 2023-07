VIDEO – Lukaku-Inter | momento decisivo! Il punto sulla trattativa

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 luglio 2023) Persiamo entrati neldecisivo, per capire se tornerà all’e stavolta non in prestito secco.nel vivo con il Chelsea: ecco ilcon le informazioni di Sky Sport. SI TRATTA – L’vuole Romelu, che a sua volta vuole tornare a vestire il nerazzurro. Dopo le voci su un presuntoesse della Juventus si tratta con il Chelsea, con l’obiettivo di trovare a un accordo. Stavolta non potrà essere un prestito, come un anno fa, ma c’è la volontà di riuscire a raggiungere un’intesa. Questo ilcon i dettagli dell’operazione, tratto da Sky Sport.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...