VIDEO IN – Di Gennaro fuori dalla sede! Presto ritorno all’Inter

Leggi su inter-news

(Di lunedì 10 luglio 2023) Disarà il prossimo terzo portiere dell’Inter. L’estremo difensore è uscito in questi minutisede del club: programmate le visite mediche IN SEDE – Raffaele Disarà il prossimo rinforzo dell’Inter. Il portiere italiano pochi minuti fa è uscito negli scorsi minutisede del club nerazzurro. Programmate per la giornata di domani le visite mediche: è presumibile, quindi, che non siano ancora arrivate le firme sui contratti. Di seguito ilche immortala il momento, registrato dal nostro inviato Roberto Novella presente sul posto. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...