Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2023 ore 18 | 45

(Di lunedì 10 luglio 2023)DEL 10 LUGLIO ORE 18:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACè MOLTO TRAFFICO CON CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SEMPRE CODE ALTEZZA LABARO E PIU AVANTI ALL ALTEZZA DELLA GALLERIA APPIA DOVE QUI ANCHE UN SINISTRO COMPLICA LA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO TRAFFICO RALLENTATO DALLA TANGENZIALE FINO ALLA TOGLIATTI IN USCITA DAL CENTRO PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA SALARIA PER LAVORI CI SONO CODE SULLA VIA NOMENTANA DAL RACCORDO FINO ALLA ROTONDA CON LA VIA PALOMBARESE VERSO TOR LUPARA PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO TERZA SERATA DEL CONCERTO DEL CANTANTE ULTIMO, CON INIZIO ALLE ORE 21:00. COME DI ...