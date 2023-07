Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2023 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 luglio 2023)DEL 10 LUGLIO ORE 13:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L INCIDENTE SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI TRA LE USCITE SAN VITTORE E CASSINO CIRCOEN REGOLARE PER CHI VIAGGIA VERSOMENTRE UN INCIDENTE è SEGNALATO SULLA VIA NETTUNENSE ALTEZZA INCROCIO CON VIA VALLELATA CON CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA SPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA ALTEZZA USCITA TIBURTINA IN CARREGGIATA INTERNA ED IN ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA LA COLOMBO DINO ALL IMMISSIONE CON LA DIRAMAZIONESUD POI PER LAVORI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA NOMENTANA CON DISAGI ALLA ROTONDA CON LA VI APALOMBARESE E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral