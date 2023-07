Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 luglio 2023)DEL 10 LUGLIO ORE 13:20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA DISAGI CON INCOLONNAMENTI SULL AUTOSTRADA A1NAPOLI TRA LE USCITE SAN VITTORE E CASSINO PER CHI VIAGGIA VERSOSPOSTIAMOCI SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA ALTEZZA USCITA TIBURTINA IN ACARREGGIATA INTERNA POI PER LAVORI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA SALARIA A MONTEROTONDO SCALO E SULLA NOMENTANA ALLA ROTONDA CON LA VI APALOMBARESE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO E’ TUTTO A SEGUIRE UN ...