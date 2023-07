Vertice Nato a Vilnius | Erdogan si beffa di Bruxelles e Washington | Ok a Svezia nell' alleanza quando Turchia nell' UE

(Di lunedì 10 luglio 2023) Un, quello in corso in questi giornia capitale lituana, che sarà probabilmente ricordato come uno dei più complicati della storia recente dell’atlantica. Lasi spezza sull’ingresso dellavs tutti Tantissimi i dossier da discutere tra i vari sog

Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, assente la premier Giorgia Meloni in partenza per Riga, per ildi Vilnius. A ..."Ritengo che durante ildi Vilnius si debba sottoporre all'attenzione di tutti i nostri ... "Credo che la scelta più giusta sia quella di dar vita a un Consiglio- Ucraina per preparare il ...Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il primo ministro a Downing Street, poi si è recato al castello di Windsor per essere ricevuto dal sovrano per il primo faccia a faccia successivo all'...

L’errore fatale del vertice Nato del 2008 (e quello che forse si farà in quello di Vilnius) Corriere della Sera

"Democratico cristiano fino in fondo, europeista, atlantista, ha cercato la pace e ha creduto profondamente nel valore dell'alleanza e non ha mai ritenuto che gli avversari politici fossero nemici, un ...Ormai flebili le speranze della Svezia di entrare nella Nato al vertice di Vilnius. Erdogan lega il processo a quello di adesione Ue della Turchia ...