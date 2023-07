Verona | Setti | «Cambiare allenatore è stata una mia scelta»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 luglio 2023) Maurizio, presidente del, ha parlato in conferenza stampa della situazione attuale del club gialloblù Maurizioha così parlato in conferenza stampa della situazione in casa. LE PAROLE – «principalmente una mia. Abbiamo dovuto subire alcune situazioni che non sono girate nel modo giusto, abbiamo voluto a tutti i costi e preteso più certezze possibili. Poi è chiaro che il campo fa la differenza. Quest’anno, i ragazzi lo sanno, hanno dato meno. Abbiamo tenuto botta, non è nel mio modo di pensare lasciare le persone a metà strada, quindi quello che è stato fatto è stato fatto con le persone che hanno iniziato il campionato. Bocchetti ha iniziato subito, Zaffaroni è arrivato durante la ...