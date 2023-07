Verona | Setti | “Cambiare allenatore è stata principalmente una mia scelta”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 luglio 2023) Maurizio, presidente dell’Hellas, ha parlato commentando la stagione appena conclusa. Ecco le sue parole: “una mia. Abbiamo dovuto subire alcune situazioni che non sono girate nel modo giusto, abbiamo voluto a tutti i costi e preteso più certezze possibili. Poi è chiaro che il campo fa la differenza. Quest’anno, i ragazzi lo sanno, hanno dato meno”. E ancora: “Abbiamo tenuto botta, non è nel mio modo di pensare lasciare le persone a metà strada, quindi quello che è stato fatto è stato fatto con le persone che hanno iniziato il campionato. Bocchetti ha iniziato subito, Zaffaroni è arrivato durante la pausa. La pausa ci è servita per riorganizzarci e fare quel che abbiamo fatto. C’èla ...