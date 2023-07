Venticinque anni di Stress Il Distretto hi-tech per le costruzioni sostenibili si celebra al circolo del Tennis di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 luglio 2023)spesi per l’innovazione nel settore dellatà, nel settore dellee più in generale dell’ambiente costruito. Un lungo percorso di crescita e sviluppo che ha portato, nel tempo, alla nascita e al consolidamento deltecnologicocon risultati tangibili in Campania: 5 dimostratori tecnologici, espressione di partenariati europei frutto dell’aggiudicazione di progetti competitivi Horizon e in tre di questisi è classificato al primo posto. Ma anche la realizzazione di spin off e di start up innovative molto promettenti come Value, Grisis, Must e MuonX in fase di lancio. Il presidente Rubino: Il segreto del successo “Il segreto del successo del percorso è una struttura interna con competenze multidisciplinari a ...