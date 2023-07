«Venite subito | mia madre è morta per colpa mia» | la tragedia nel Savonese | arrestata la figlia che teneva l’anziana legata al letto

(Di lunedì 10 luglio 2023) È statauna donna di 60 anni dopo che lei stessa ha chiamato il 112 dicendo per denunciare la morte di sua. «– aveva detto al telefono – mia, èmia… èmia!».dopo la chiamata, i carabinieri hanno raggiunto la casa in un cui vivevano le due donne, un’abitazione isolata a Stella, nel. Ed è stato lì che i militari hanno trovato una situazione di evidente e grave degrado, soprattutto dal punto di vista igienico. La 60enne,per maltrattamenti aggravati e sequestro di persona, costringevaa vivere in una stanza di pochi metri quadrati, già piena di oggetti di ogni genere. Anche ...

