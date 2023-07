Vela | Test Event Olimpico | Benini Floriani scende al 3° posto nell’ILCA 6 | Chiavarini 9° nell’ILCA 7

(Di lunedì 10 luglio 2023) È terminata poco fa a Marsiglia la seconda giornata del, competizione che si svolge nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Quest’oggi si sono disputate alcune regate delle classi 470 MIX, ILCA 6, ILCA 7, Formula Kite maschile e femminile e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.in terza posizione Chiaradopo aver ottenuto un quindicesimo e un quintonelle due regate di oggi. Visto il punteggio netto di 15, ora l’azzurra si trova rispettivamente a 3 e 1 punti di distacco dalla prima e seconda posizione, occupate in questo momento dalla lituana Andrulyte (12) e dalla svizzera ...

Classifiche sul sito ufficiale: https://paris2024.sailing.org/ Come è noto la sede dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dedicata alla vela sarà la città del sud della Francia. Il Test Event sarà poi seguito dai Mondiali unificati all'Aia, prima qualificazione per nazioni in vista dei Giochi di Marsiglia 2024.

2023 Test Event di Marsiglia: vento leggero, azzurri concreti Federazione Italiana Vela

Secondo giorno di regate per il Test Event di Marsiglia e tutte le prove in programma disputate. Bene gli italiani scesi in acqua che confermano le buone sensazioni avute ieri.