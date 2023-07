Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato? Ha 9 anni in meno di lei e sono già stati insieme

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 luglio 2023)sembra aver ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Luca Vezil, durata ben nove. Lui si è rifatto una vita con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Miss Universo Italia. Da qualche giorno,ha iniziato a pubblicare alcune storie su Instagram in cui si vede un ragazzo misterioso. Che sia la sua nuova fiamma? In realtà si tratta di un uomo già noto ai fan della sorella di Chiara. I due, infatti, eranovistila scorsa primavera, ma a quanto pare la loro frequentazione non era andata a buon fine. Che sia la volta buona? L’influencer sta trascorrendo qualche giorno di vacanza a Forte dei Marmia questo ragazzo e all’inseparabile cane Pablo. Ma chi è il possibile...