“Vado dritta per la mia strada” Il retroscena di Sallusti sulla Meloni

(Di lunedì 10 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/-rivelazione--pm.mp4 “Giorgiala pensa esattamente come Giuseppe Cruciani“. La notizia la dà Alessandro: la premier “vaper la sua“battaglia” che in questi giorni imperversa contro la giustizia. I fatti sono noti: prima il ministro Daniela Santanché, finita nel mirino dei quotidiani di sinistra, scopre di essere indagata a mezzo stampa per le questioni che riguardano Visibilia e le sue società imprenditoriali. Poi per Andrea Delmastro, sul caso Cospito, viene disposta l’imputazione coatta dal Gip nonostante i pm ne avessero chiesto l’archiviazione. E infine le polemiche con l’Anm, il sindacato dei magistrati, rimasti piccati per quella dichiarazione fatta uscire ...

Piùavanti e più mi rendo conto che avere fede non è conveniente nel senso che devi fare delle ... Gli errori della Chiesa non hanno mai scoraggiato un uomo con la sua schienacome lei '...Giro mattutino, trasferimento in auto, attenzione a caricarmi bene se noa terra , ... a quel punto l'assistente privata arriva, mi mette seduta e mi tieneper farmi stare un po' a schiena ...... ha perso l'occasione per dimostrare che il Cai ha la schiena". A loro volta, come ...che hanno strumentalizzato la vicenda" o ancora "Sono socia Cai dal 1982 e per la prima volta non ne...