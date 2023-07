Vaccini nasali contro Covid | influenza e 2 batteri | Iss in progetto europeo

Questiproteggono da 3 malattie : cimurro : malattia virale molto contagiosa e pericolosa ... Sintomi principali sono: tosse, starnuti, secrezionied oculari, polmonite, diarrea, vomito, ...Il nuovo preparato verrà studiato, in particolare, per essere abbinato come "booster" alla vaccinazione mucosale, una forma di somministrazione deicome quella mediante sprayo gocce ...Sono in corso contatti anche con gli sviluppatori diCovid - 19 mucosali , come sprayo da somministrare via bocca, attualmente già distribuiti in Cina e India . La situazione del ...

Vaccini nasali, Iss partner del progetto NoseVac: in sviluppo anti ... Farmacista33

Milano, 10 lug. (Adnkronos Salute)() – E’ una delle sfide più sentite fra i ricercatori del settore infettivologia: riuscire a sviluppare vaccini nasali in grado di sbarrare le porte di ingresso di vi ...L’Istituto superiore di sanità è partner del progetto europeo NoseVac, nato per sviluppare vaccini a somministrazione nasale ...