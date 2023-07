Urso incontra Tavares | “Rilancio produzione è un obiettivo condiviso” Ma Stellantis mette in chiaro | “Servono incentivi per l’elettrico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Raddoppiare il numero di automobili prodotte in Italia, portandolo a un milione. Parlano di “” e confermano che l’accordo verrà firmato nelle tempistiche annunciate, cioè una ventina di giorni. Ma la Fiom-Cgil avverte subito che il contesto dell’intesa deve coinvolgere i lavoratori. Anche perché, ad oggi, si resta nel campo degli annunci e non è noto quali saranno le tempistiche né le modalità. È invece già chiara la richiesta dell’azienda per rimpolpare laal, come già annunciato. Intanto il confronto tra il governo eè aperto. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfohato l’ad del gruppo Carlos. Grandi convenevoli finora. Con l’esponente ...