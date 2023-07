Uomini e Donne | Amici e Tu Si Que Vales | date di inizio | annuncio Mediaset

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 10 luglio 2023) Come ogni anno, all'dell'estate, negli studi di Cologno Monzese presenta i nuovi palinsesti per la nuova stagione televisiva. Novità e conferme delle tre reti principali, ma anche di quelle tematiche; trasmissioni vincenti non si cambiano: confermati, tutti i programmi di Maria De Filippi. Prepariamoci a vedere le nuove dinamiche tra tronisti e corteggiatori così come tra dame e cavalieri, ad ammirare il talento dei ragazzi della nuova classe di23, oltre a quello dei concorrenti che prenderanno parte alla nuova edizione di Tu Si Que(QUI tutte ledelle registrazioni). In inverno ci sarà spazio anche per le storie di C'è Posta Per Te e Temptation Winter, spin-off di Temptation Island. Quando inizia? Come riportano i ...