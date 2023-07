Union Berlino | si avvicina un attaccante del Chelsea

(Di lunedì 10 luglio 2023) L'è vicino a chiudere per David Datro Fofana: lo assicura la stampa inglese, l'arriverà in prestito...

Commenta per primo L'è vicino a chiudere per David Datro Fofana : lo assicura la stampa inglese, l'attaccante arriverà in prestito dal Chelsea senza opzione di riscatto.... Atalanta - Lugano (Clusone, ore 17) 29 luglio: Bournemouth - Atalanta (Vitality Stadium di Bournemouth, ore 16) 5 agosto:Berlin - Atalanta (An der Alten Försterei di, ore 15.30)

L'inter è al lavoro sul calciomercato e uno degli obiettivi rimane Carlos Augusto: per arrivare al brasiliano serve però prima la cessione di Gosens ...Kim ha completato l'iter delle visite mediche e il Bayern Monaco ultimerà l'operazione d'acquisto attraverso il pagamento della clausola rescissoria al Napoli. E il club ...