Una nuova tassa per gli italiani | Schlein e l' idea per tartassare tutti

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ellyripropone unaper i cittadini. “Il Pd presenterà domani le sue proposte sulla delega fiscale tra cui c'è innanzitutto l'di abbassare le tasse su imprese e lavoro, mentre il governo va in direzione opposta. Nelle proposte Pd c'è innanzitutto la lotta all'evasione fiscale e unazione sulle rendite, è opportuno intervenire. Noi siamo per un sistema fiscale più equo e ispirato davvero ai criteri di progressività della Costituzione mentre il governo sta creando misure inique, ad esempio la flat tax orizzontale” le parole della segretaria del Partito Democratico a Metropolis. Poiinizia la sua campagna anti-governo, criticando prima Giancarlo Giorgetti, poi Andrea Abodi: “Ho sentito il ministro Giorgetti chiedere ...

Secondo quanto riportato dai giornali turchi, la squadra araba ha prontagrossa offerta per il calciatore azzurro. Laofferta è di 120 milioni di euro totali per 4 ...... con l'obiettivo di costituire le basi dellastruttura del brand orientato alle soluzioni, ... Nel 2002 è entrato in Altran , dove ha coordinatobusiness unit dedicata alle tecnologie per lo ...Leggi anche Elisabetta Canalis allenamenti durissimi, salvatartaruga e... che foto! Maria Arreghini,Diletta Leotta! 'E' la giornalista più sexy al mondo' Iscriviti alla newsletter - -

Harry Styles avrebbe una nuova fiamma, visto con Taylor Russell dopo il bacio con Emily Ratajkowski Fanpage.it

Nel corso di una cerimonia a Palazzo delle Marche ad Ancona, il campione pesarese di kickboxing Jordan Valdinocci ha ricevuto un encomio dal Consiglio regionale. (ANSA) ...Elly Schlein ripropone una nuova tassa per i cittadini italiani. “Il Pd presenterà domani le sue proposte sulla delega fiscale tra cui ...