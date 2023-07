Un uomo viene ucciso nello stesso albergo in cui alloggia il commissario ed è l' inizio di una lunga indagine | dove niente è come sembra Su Rai 1

(Di lunedì 10 luglio 2023) Michele Riondino torna su Rai 1 con Il giovane Montalbano e i suoi casi da risolvere. Stasera alle 21.25 va in onda la replica della seconda puntata della serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, dal titolo Capodanno. Al centro dell’episodio – disponibile in streaming su RaiPlay – un omicidio avvenuto in circostanze poco chiare.Montalbano, è l’ora dell’addio: per Luca Zingaretti «l’avventura è conclusa» X ...

... di un prezioso aiuto per i professionisti nell'accesso ai propri dati, perch il modello... "Siamo convinti che l'intelligenza artificiale sia in grado di creare opportunità alla pari per l', ...... o riusciranno a trovare un escamotage per salvarla La stessa sorte incerta tocca a Luke, chearrestato proprio alla fine della parte quinta per l'omicidio dell'che ha attentato alla vita ......dal quale sono partite le fiamme - raccontano alcuni residenti - è in abbandono e da mesi... nel febbraio 2016 venne trovato il corpo privo di vita di undi 33 anni , stroncato da un'...

Colera, un caso in Sardegna: sintomi, terapia e modalità di contagio per questa malattia WIRED Italia

Arrestato a Roma un trentunenne che pedina una donna e aggredisce il collega che la protegge: in custodia cautelare in carcere, non è escluso che il suo legale possa chiedere per lui una perizia psich ...Un tragico incidente è avvenuto a Terzolas, in provincia di Trento, dove un uomo settantenne ha perso la vita mentre raccoglieva legna nel bosco nella località di Malghet, sopra l’abitato. L’uomo, che ...