Ultim’ora Ferrari | terremoto Leclerc-Sainz | rivelazione choc

(Di lunedì 10 luglio 2023)in casa, ancora scintille tra: è arrivata lashock dopo il GP di Silverstone. Nel corso delle ultime settimane è salita nuovamente la tensione all’interno dei due box dellaa causa di alcune scintille, specialmente via team radio tra Carlose Charles. La situazione aveva dato già qualche avvisaglia nel corso del Gran Premio di Austria, al Red Bull Ring, in cui lasi era rivelata competitiva e il pilota spagnolo del cavallino rampante aveva manifestato un po’ di insofferenza nei confronti del team di Maranello che gli aveva negato la possibilità di battagliare con il pilota monegasco. La situazione è poi sostanzialmente esplosa nel corso del weekend di gara nel ...

La dinamica è molto simile a quella che ha visto protagonisti Vettel e Sainz nel 2018 proprio nello stesso punto della pista, e in quel caso il tedesco, all'epoca pilota di punta dellae in ...La dinamica è molto simile a quella che ha visto protagonisti Vettel e Sainz nel 2018 proprio nello stesso punto della pista, e in quel caso il tedesco, all'epoca pilota di punta dellae in ...