ULTIM’ORA – Assalto dall’Arabia Saudita | ora l’addio è vicino

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il calciomercato del Napoli può portare colpi inaspettati soprattutto nelle cessioni: gli azzurri possono perdere un altro campione. La squadra campione d’Italia deve resistere agli assalti delle grandi d’Europa e anche dell’Arabia. I club del nuovo fronte asiatico stanno facendo piazza pulita di tanti campioni che giocano in Serie A e in Europa e ora hanno bussato anche alla porta del Napoli. Calciomercato Napoli, Zielinski via per l’ArabiaPiotr Zielinski può lasciare Napoli dopo 7 stagioni da protagonista assoluto. Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e oggi Aurelio De Laurentiis ha parlato a chiare lettere dei calciator con un solo anno di contratto e con molte difficoltà per il rinnovo. Jeddah Zielinski (ANSA) Spazionapoli.itZielinski è nel mirino del Jeddah FC. Secondo quanto riferisce 365scores.com, il ...