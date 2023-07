Ultime Notizie – “Sono sulla via del recupero”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 luglio 2023) Madonna rompe il silenzio e comunica con i suoi fan per la prima volta dopo il malore che l’ha colpita qualche tempo fa e che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva a causa di una non meglio identificata “infezione”. “Grazie per la vostra energia positiva, per le vostre preghiere e per le parole salutari e di incoraggiamento. Ho sentito tutto il vostro amore.via dele incredibilmente grata per tutte le benedizioni nella mia vita”, scrive sui suoi canali social. “Il mio primo pensiero quando mirisvegliata in ospedale è stato per i miei bambini – scrive la popstar su Instagram -. Il mio secondo pensiero era che non avrei voluto dispiacere nessuno di coloro che hanno acquistato i biglietti per il mio tour. Non avrei voluto neanche lasciare a casa le persone che hanno lavorato ...