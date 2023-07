Ultime Notizie Roma del 10-07-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 luglio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura colpo di scena in Russia prigogine ha visto bladimir Putin a Mosca presente all’incontro avvenuto lo scorso 29 giugno è durato tre ore anche i comandanti della Wagner a riferirlo è il portavoce del il procedimento penale per la mutina mento armato a carica di tritolo è stato archiviato i combattenti del gruppo che hanno preso parte alla marcia per la giustizia non dovremmo affrontare alcune azione riconoscimento del loro precedente servizio alla russa durante l’incontro i comandanti della Wagner hanno assicurato al presidente russo di essere i suoi fedeli sostenitori e di essere pronti a continuare a combattere per la loro Patria Dal canto suo Putin ha offerto loro ulteriori opzioni di lavoro impiego nei combattimenti ...