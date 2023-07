Ultime Notizie Roma del 10-07-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in Piano il portavoce del Cremlino peskov ha confermato che il presidente Vladimir Putin ha ricevuto lo scorso 29 giugno prigogine che sono pochi giorni prima aveva guidato un tentativo di golpe decine di altri comandanti della Wagner link durato tre ore in tutto erano presenti 35 persone la scorsa settimana il presidente bielorusso Alexander lukashenko Aveva reso noto che prigogine non si trovava nel suo paese ma a San Pietroburgo in quell’occasione peskov aveva detto che il cremino non aveva né la capacità nel desiderio di tracciare i movimenti di Pri gorici Intanto il presidente statunitense Joe biden oggi a downing Street a Londra colloquio con il premier britannico Ricci su una Canon della prima tappa del tour di biden che avrà il suo culmine domani mercoledì con il ...