Ultime Notizie Roma del 10-07-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 luglio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata e un Ben ritrovati all’ascolto da parte di Francesco Vitale è prevista per oggi l’udienza di convalida per Angelica o per la 32enne tedesca arrestata per omicidio stradale plurimo dopo aver investito è ucciso con l’auto il 6 luglio a Porto Santo Stefano di Cadore Belluno tre componenti di una stessa famiglia Marco Antonello cantato anni il figlio Mattia di quasi 2 anni la nonna Materna Maria Grazia Zuin v65 proseguono gli accertamenti dei Carabinieri del reparto operativo di Belluno alla ricerca di ulteriori testimoni che potrebbero avere registrato anche gli atti dell’arrivo dell’Audi della donna oltre al video già in possesso agli inquirenti recuperato da un negozio di elementari oltre questo saranno determinanti la perizia del consulente sul telefonino di indagata per verificare se Mentre guidava se chiamando ...