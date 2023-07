Ultime Notizie – “Arriviamo in Crimea e Putin dovrà trattare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 10 luglio 2023) “E’ chiaro, è un discorso logico: quando l’Ucraina raggiungerà il confine amministrativo con la penisola dellatemporaneamente occupata” dalla Russia, “è molto probabile chesarà costretto a cercare il dialogo con il mondo civilizzato, al contrario di quanto è accaduto prima dell’invasione, perché sarà indebolito”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky delinea lo scenario per l’avvio di reali negoziati con la Russia di Vladimir: il quadro, dice in un’intervista alla Abc, cambierà con l’arrivo delle forze armate di Kiev ai confini della. In generale, la controffensiva dell’Ucraina non sembra procedere con il ritmo e i risultati auspicati in primavera. “Oggi l’iniziativa è nelle nostre mani”, dice Zelensky. “Stiamo avanzando, non velocemente come vorremmo ma stiamo avanzando. La guerra ...