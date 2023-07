(Di lunedì 10 luglio 2023) Leggi Anche I capolavori deglidi Firenze protagonisti in Cina La galleria fiorentina, il ' miglior museo italiano al mondo ' nel 2023, vanta la collezione di autopiù vasta e antica al ...

Percorrendoanni di storia, turisti e appassionati incontrano artisti del calibro di Andrea del ... Leggi Anche, biglietto a 25 euro in alta stagione contro il caro - energia L'offerta dei ...Aprono agli12 sale con 250 autoritratti e ritratti dal '400 a ora che fanno vedere come erano gli ... Sonoanni di storia dell'arte. Fu il cardinale Leopoldo dei Medici a avviare la raccolta, ...Aprono agli12 sale con 250 autoritratti e ritratti dal '400 a ora che fanno vedere come erano gli ... Sonoanni di storia dell'arte. Fu il cardinale Leopoldo dei Medici a avviare la raccolta, ...

Uffizi, 600 anni di ritratti e autoritratti in 12 nuove sale TGCOM

Grazie a una donazione privata da un milione di euro, a Firenze sono esposti dai mattoncini del cinese Ai Weiwei ai quadri di Rubens, Rembrandt, Hayez e Delacroix ...Seicento anni di storia dell’arte riassunti in dodici sale inaugurate oggi alla Galleria degli Uffizi e dedicate agli autoritratti e ritratti di artisti ...