Ue | ' a Srebrenica l' Europa ricorda l' incapacità di proteggere'

"L'ricorda la sua responsabilità e la sua incapacità di proteggere. Oggi, mentre la guerra ... Oliver Varhelyi, in una nota congiunta in occasione della commemorazione del genocidio di,...Il genocidio di, in cui sono stati brutalmente uccisi 8.372 bosniaci, "non è una questione di opinione, è ... lo scrive oggi la commissaria per i diritti umani del Consiglio d', Dunja ...E' partita sabato la tradizionale marcia per la pace attraverso le foreste della Bosnia orientale in memoria del terribile massacro di, l'unico genocidio riconosciuto indopo la Seconda Guerra Mondiale, quando dall'11 luglio 1995 unità dell'Esercito della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina guidate dal ...

"L'Europa ricorda la sua responsabilità e la sua incapacità di proteggere. Oggi, mentre la guerra infuria nuovamente nel continente europeo, promettiamo di fare meglio per difendere la pace e protegge ...“Protezione” e “genocidio” sono due parole che non dovrebbero mai stare insieme. Ma è successo, nel cuore dell’Europa, intorno a 30 anni fa. Il 16 aprile 1993 la città bosniaca di Srebrenica venne dic ...