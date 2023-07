Ucraina | Zelensky | Arriviamo in Crimea e Putin dovrà trattare

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) - "E' chiaro, è un discorso logico: quando l'raggiungerà il confine amministrativo con la penisola dellatemporaneamente occupata" dalla Russia, "è molto probabile chesarà costretto a cercare il dialogo con il mondo civilizzato, al contrario di quanto è accaduto prima dell'invasione, perché sarà indebolito". Il presidente ucraino Volodymyrdelinea lo scenario per l'avvio di reali negoziati con la Russia di Vladimir: il quadro, dice in un'intervista alla Abc, cambierà con l'arrivo delle forze armate di Kiev ai confini della. In generale, la controffensiva dell'non sembra procedere con il ritmo e i risultati auspicati in primavera. "Oggi l'iniziativa è nelle nostre mani", dice. ...

Nel frattempo,ha detto che l''dovrebbe ottenere chiare garanzie di sicurezza ' dai membri della NATO nello sforzo contro la Russia. Mentre Biden è apparso scettico sull'ingresso ......esulta per aver riportato a Leopoli, dalla Turchia, cinque combattenti dell'acciaieria Azovstal a Lyman i bombardamenti russi hanno ucciso 8 persone e ferite 13 La guerra in, cosa c'....... Nell'articolo l'ex diplomatica italiana spiega che "con statisti che hanno a cuore il suo popolo, l'non sarebbe un Paese in bancarotta, tenuto artificialmente in vita dall'...

Ucraina, Biden: "Kiev nella Nato Ogni decisione dopo stop alla guerra" | Varsavia sposta mille soldati al confine con Bielorussia TGCOM

Sono battaglie difficili e sanguinose: come se nel mezzo dell’Ucraina ci fossero tanti pezzettini di Vietnam colmi di insidie sotterranee. Le manovre dei generali di Zelensky dovevano individuare i ...''E' molto probabile che Putin sarà costretto a cercare il dialogo con il mondo civile, a differenza di prima dell'invasione su vasta scala, perché sarà indebolito'', ha detto Zelensky.