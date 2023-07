Ucraina | Stoltenberg | La Nato aumentera' il suo sostegno

...sua battaglia contro la Russia ed intensificare la partnership con l'attraverso un Consiglio Nato -. Dal canto suo, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jenssi ...Rafforzeremo i legami politici e il presidente Zelensky si unira' a noi per la riunione inaugurale del nuovo Consiglio Nato -". Cosi' il segretario generale della Nato, Jens, ..., fresco del prolungamento del suo mandato per un anno, ha anche auspicato una ... Il via libera all'Nella recente conferenza congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , ...

Ucraina, Stoltenberg: 'A Vilnius ribadiremo che Kiev deve entrare nella Nato' Repubblica TV

Alla vigilia del summit, fonti del governo tedesco sottolineano che "non è il momento giusto per passi concreti in direzione di un'adesione" ...'Adotteremo un pacchetto pluriennale di assistenza alla transizione dell'Ucraina dagli standard dell'era sovietica a quelli della Nato, che rende ...