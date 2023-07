Ucraina | Putin ha incontrato Prigozhin a Mosca il 29 giugno | Kiev | A Bakhmut russi in trappola | città sotto controllo

Mondocerca carcerati e ceceni da mandare inDavide Maria De Luca ©'Questo non significa che non ci sarà attenzione nei confronti dell'o non sarà fatto di ... 10 lug 12:37 Cremlino: comandanti Wagner hanno ribadito sostegno aNell'incontro con Vladimir ...' L'ha detto che è pronta a fare la sua parte. Credo checontinuerà a dire quello che ha detto fino ad ora rispetto alla questione', ha aggiunto Erdogan.

Ucraina, Putin ha incontrato Prigozhin a Mosca il 29 giugno | Kuleba: "La Nato semplifica l'iter di adesione dell'Ucraina" TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al giorno 502. Il Cremlino conferma che Prigozhin ha incontrato Putin il 29 giugno a Mosca in un colloquio durato circa tre ore. Zelensky lancia un appello affinché "la ...Il capo del gruppo Wagner Evgenij Prigozhin è a Mosca e avrebbe incontrato il presidente russo Vladimir Putin. A riportarlo è Liberation, citando fonti “dei servizi di informazione occidentali”.