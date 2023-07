commenta Si è costituito a Bitti (Nuoro) Pietro Basile, il 29enne latitante condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio delFranco, 42 anni, la notte di Capodanno del 2014 nella loro casa dopo l'ennesimo litigio in famiglia. Un anno fa, dopo una licenza per motivi di studio, non era più rientrato nel carcere di ...... la notte di Capodanno di nove anni fa, impugnò una pistola calibro 7.65 detenuta illegalmente e spartò tre colpi in rapida sequenza, due non andarono a segno, il terzo colpì mortalmente il...suoFranco, 42 anni, durante l'ennesima lite nella loro casa di Bitti, la notte di Capodanno del 2014, e fu condannato a 16 anni di carcere. Uscito l'anno scorso per un permesso studio, ...

Uccise il padre a Nuoro, latitante si costituisce in caserma TGCOM

