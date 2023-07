Ubaldo Livolsi | Pensavamo che i social avrebbero ucciso la Tv | dobbiamo ricrederci

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 10 luglio 2023): «IL FUTURO DELLE TV DOPO BERLUSCONI? ROSEO, NONOSTANTE IL WEB. MA SERVONO CONTENUTI» Economy, di Segio Luciano, pag. 12 Oggi, che da anni si è costruito, con laand partners, un ruolo da advisor finanziario di alto livello è un punto di riferimento per questo settore di business che ha sempre continuato a seguire. Degli scenari più che altro “gossippari” apertisi nelle cronache borsistiche dopo la dipartita del Cavaliere non parla, ma delle scelte cruciali che attendono il settore televisivo, e quindi Mediaset tra pochi altri in Europa, sa parlare con la massima proprietà. Quindi la tv prospererà ancora? Non sarà uccisa dai? I giovani la guarderanno? Oggi non to fanno! Se si va a vedere quel che è successo negli ultimi anni… in cui tutti abbiamo parlato tantissimo dei ...