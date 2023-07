...ieri in fin di vita ain via Como poco prima delle 8 su un'aiuola spartitraffico. Era a poca distanza da una zona boschiva vicino all'ingresso dell'autostrada A9. Si tratta di unpoco ...Folle pestaggio a: 21enne trovato in gravi condizioni Il 21enne, di origine nordafricana, è ... Ilè stato immediatamente soccorso dal 118, mentre i Carabinieri stanno ancora vagliando ...Non ce l'ha fatta ildi 22 anni che aveva accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque del lago Ceresio ,... Il 22enne, di origini marocchine e residente a(Como), aveva accusato ...

Turate, ragazzo picchiato e accoltellato trovato a bordo strada Il Notiziario

SARONNO – Volo cancellato e odissea aeroportuale: due giorni (abbondanti) per andare da Saronno in Canada. Giochi, musica e cultura: “Nessun dorma” la notte bianca di Solaro conquista tutti.Identificato il giovane aggredito e brutalmente picchiato venerdì mattina a ridosso dei boschi della droga di Turate. Il giovane si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni ...