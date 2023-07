TS – due rose per Allegri e Giuntoli

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 10 luglio 2023) 2023-07-10 18:00:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Non solo Vlahovic oggi varcherà nuovamente i cancelli della Continassa: con lui anche altri dodici compagni. I portieri Perin, Pinsoglio e Daffara, i difensori Bremer e Huijsen, i centrocampisti Barrenechea, Ranocchia e Nicolussi Caviglia, gli esterni Iling, Soulé e Aké e il trequartista Yildiz, infatti, si uniranno ai già rientrati Pogba, Fagioli, Kaio Jorge e De Sciglio, che a loro volta pguiranno nella tabella di lavoro personalizzata per smaltire i rispettivi infortuni. Prime visite al J Medical e primi test in campo, in attesa di tutti gli altri alla spicciolata e già dai prossimi giorni. E non sono pochi, gli altri. Juve, duea disposizione Al punto che conta più di 40 nomi il “listone” in questi giorni nelle mani die ...